「モデルさんですか？」エルフ荒川、イメチェン後の美脚ショットに「スタイル良過ぎ」「お姫様だ」の声！
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは10月17日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ全身ショットを披露しました。
【写真】エルフ荒川、イメチェン後の全身ショットに反響！
この投稿にファンからは、「素材がいいんですね、かわいい」「モードな衣装も似合うの最強過ぎです」「1日でも長く、このままの君でいて。。本当に似合っててかわいいから戻すの勿体ないかもw」「たまらんかわいい過ぎるしスタイル良過ぎやし美脚過ぎる！」「かわい過ぎるピンク似合うお姫様だ」「ギャル卒した方が絶対売れそう」「ほんと最強ギャル過ぎる」「モデルさんですか？」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「1日でも長く、このままの君でいて。。」荒川さんは「"半端なギャルじゃいられない" #ぜひOAをご確認してくださいませ #ギャルへの思い聞かれた時の言葉 #OA見て自分でもびっくり #脈々と流れる相川七瀬さんの血」とつづり、5枚の写真を投稿。全身ショットを披露しました。番組の企画でピンクのミディアムヘアに大人っぽくメイクをイメチェンした荒川さん。黒で統一されたコーディネートがピンク髪に映え、レースのスカートからは美脚が際立っています。スタイルの良さにも注目が集まっているようです。
「この髪型とメイクの方が好き」荒川さんは同日の投稿で、「#ぐるナイ で扉開かせてもらいました（笑）」とつづり、イメチェンしたピンク髪姿を披露。大きな反響を呼びました。コメントでは、「ホンマにめちゃくちゃかわいい」「この髪型とメイクの方が好き」「イメチェンした荒川さんを見てさらに好きになりました」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
