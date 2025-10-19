西武園競輪場のF2は最終日を迎えた。

10Rのガールズ決勝。太田りゆ（31＝埼玉）が、先に動いた半田水晶の番手にハマり、タイミングを見計らって抜け出し、完全Vを決めた。

「半田選手が動いたところを反応しました。予定では半田選手が動いたところをハマらずに上、行っちゃおうかと思ったが、ハマれたのでハマりました」。事前の作戦とは違ったが、もっといい作戦を選択して脚をためた。

番手にハマった後は、背後の竹野百香の動きをけん制しつつ、半田をかわして抜け出した。「まだまだ自信がない部分もあるので、絶対に勝てる位置までなるべく引き延ばしました」

左鎖骨々折、そして手術からの復帰2場所目での地元完全V。「期待される中で結果が大事。自分の中では今日はよくやったなと思います」。めったに自分を褒めない太田だが、さすがに今回の優勝はうれしかったようだ。

「まだまだ本調子ではない中、パワーに頼らず、しっかり頭を使って、とにかく勝てるレースをすべく、ここで勉強しようと思っています」。元々のパワーに考え抜いた“競輪力”が身につけば鬼に金棒。骨折はつらい経験だったが、太田がひと皮むけるチャンスともなりそうだ。