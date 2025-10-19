球団初のワールドシリーズ進出に王手をかけているマリナーズ。第6戦はローガン・ギルバート投手は、「ここまで来られただけでも素晴らしい」と思いを語りました。

ギルバート投手はポストシーズン3試合に登板し、11イニングで4失点。前回は第2戦で3回3失点(自責2)となっており、ブルージェイズの新人右腕トレイ・イェサベージ投手と再戦となります。

「ここまで来られただけでも素晴らしい」と話し、「こういう瞬間を夢見て育ってきたし、キャリアの中で何回経験できるか分からない。この瞬間を味わえない選手もいるから、本当に大きなことだよ」と大一番のマウンドへの思いを語りました。

ここまでマリナーズが3勝2敗。マリナーズが敵地で連勝すれば、今度はブルージェイズがマリナーズの本拠地で連勝。それでも第5戦では、カル・ローリー選手やユニジオ・スアレス選手の満塁弾など、主軸が躍動して、先に王手をかけました。

相手のブルージェイズについて聞かれたギルバード投手は、「投球、守備、打撃と、非常に完成された野球をしている。彼らも本当に厳しい地区で戦っているし、特に今年はその活躍で存在感を示している。だから間違いなく、彼らには敬意を抱いているよ」と言及。

さらにダン・ウィルソン監督は「両チームはいくつかの点で非常に似ていて、1番から9番まで全力でプレーするチームだ。その姿勢こそが互いの尊敬を生んでいると思う。少なくとも今シリーズはそうした展開になっている」と敬意を示しました。

第6戦からはブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで行われます。

すでにナ・リーグでは、ドジャースがブリュワーズを4連勝のスイープ。ワールドシリーズ進出を決めています。