【編集部厳選】気になるあの黒ずみに！女性特有のお悩みを解決できる「フェムケアアイテム」
夏にダメージを受けた身体には、スキンケアに加えて＋αのケアを取り入れてみない？今回は、デリケートゾーンの黒ずみに効果的な「フェムケアアイテム」を厳選してご紹介します。弱酸性の泡やミストでやさしく汚れを落とし整った肌へ♡ ホームケアに追加して肌レベルをアップさせてみて！
顔以外の夏バテ復活法
気になるあの黒ずみに！
お顔の美しさレベルを引き上げると同時に、髪やボディなど全身まるっと夏バテ状態から回復させることで、ぷりかわ度がぐんとアップ！
ホームケアに追加して、きちんと効果を感じられるものだけご紹介します。
Item 【usmiu】クリア モイスチャーフォーム 150mL
デリケートな肌のpHに対応した弱酸性。ふわもこな泡で、汚れをやさしくオフできる。
Item 【LUMERE BEAUTY】フェムケア モイスチャーミスト 75mL
アルブチンとその働きをサポートするボタニカルエキスにより、デリケートゾーンの黒ずみをケア。ミストタイプだから外出先でも使いやすい。
取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗