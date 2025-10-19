スバル“新”「“2人乗り”クーペ」発表！ “水平対向エンジン”搭載の「本格スポーツ」仕様！ 走行性能強化の「BRZタイムアタックスペシャル」尼国に登場

本格スポーツ仕様の2ドアクーペ！

スバルのインドネシア法人は2025年9月27日、ピュアスポーツモデル「BRZ」の新たなチューニング仕様「BRZタイムアタックスペシャル」を公式SNSを通じて発表しました。

後席は…ない！

BRZは、トヨタと共同開発したピュアスポーツモデルです。水平対向エンジンによる「低重心FRパッケージング」を採用し、意のままに操る楽しさを追求。2012年に初代がデビューし、2021年に2代目となり、現在に至っています。

【画像】超カッコイイ！ スバル“新”「“2人乗り”クーペ」の画像を見る！（45枚）

今回インドネシアで発表されたBRZタイムアタックスペシャルは、その名の通り、BRZをベースに競技でのタイムアタックを念頭に仕立てられたチューニングモデルです。

公開画像からは、足まわりやエンジンの一部に日本メーカーのAPEX製パーツ、ホイールにスペインメーカーのBRAID、ドライバーズシートにRECAROを採用していることが分かります。

軽量化のために後席は撤去され、剛性アップを目的としたロールケージや、限定モデルであることを示すシリアルプレートも装着しています。

背景には、現地で展開されているワンメイクレース「BRZスーパ―シリーズ」の存在があります。国際サーキットを舞台にした同シリーズは、アジア地域におけるモータースポーツの裾野を広げる取り組みとして根づきつつあり、量産車をベースに“速さ”を競い、“運転の楽しさ”をもたらすモータースポーツ文化を後押ししてきました。

こうした流れの中で、同社は「アドレナリンと日常生活をつなぐ架け橋」を掲げ、日々の移動と週末のサーキットを一台で結ぶモデルとしてBRZタイムアタックスペシャルを位置づけています。

価格は未確認ですが、12台限定で販売されます。購入者のニーズに合わせて3段階のパッケージが用意され、タイムアタックイベントへの優先招待やプロによるコーチングなどの特典が付与されます。