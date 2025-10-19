◇明治安田J2リーグ第33節 千葉1―0水戸（2025年10月19日 ケーズデンキスタジアム水戸）

明治安田J2リーグは5試合が行われ、3位・千葉が前節まで首位の水戸を1―0で破った。一進一退の攻防が続き、スコアレスで迎えた後半アディショナルタイム、途中出場のMF杉山直宏が劇的な決勝ゴール。小林慶行監督は「どっちに転ぶか分からないゲームだったが、劇的な勝ち点3を取れたことはすごく大きい」と称えた。

次々と駆け寄ってきたチームメートにもみくちゃにされた杉山は「あれだけ祝ってもらうこともなかなかない。うれしかったです」と余韻に浸った。ラストプレーとなった後半51分の左CK。こぼれ球を右サイドで拾うと、キックフェイントで相手をかわし、右足でコントロールショットを打ち抜いた。約5カ月ぶりの今季2点目に「しっかり足に当てて枠に飛ばすイメージでシュートを打ちました」とうなずいた。

大一番を制したチームは昇格ラインとの勝ち点差を3に縮め、09年以来のJ1復帰に望みをつないだ。杉山は「点を取れたことで自分自身も勢いに乗れるし、チームも勢いに乗れる。この勢いで優勝して昇格したい」と力強く言った。