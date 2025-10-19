2025年10月19日の『情熱大陸』に郷ひろみさんが登場。70歳を迎えた今も精力的に活動を続けるその秘密に迫り、半世紀にわたる芸能活動を振り返ります。そこで、郷さんがデビュー50周年の活動をはじめた66歳の時に、「プラチナの70代」を迎えたいと目標を語った『婦人公論』2021年10月26日号のインタビューを再配信します。*****2021年8月から「デビュー50周年」としての活動を始めた郷ひろみさん。66歳の今も昔と変わらぬ若々しい姿と激しいパフォーマンスでファンを魅了する郷さんですが、「変わり続けてきたからこそ今がある」のだと言います。ファンの方への思い、デビュー秘話、恩師との別れ、今後の抱負などについて聞きました。（構成＝丸山あかね 撮影＝木村直軌 ヘアメイク＝猪狩友介）

【写真】ひざまづいてカメラを見つめる郷さん

前人未到のファンクラブの歴史

僕はあんまり周年にこだわるタイプではないんです。デビュー以来、10年ごとに訪れる節目も、過ぎてしまえば通過点でしかないのだから、と捉えて淡々と歩み続けてきました。でも、50周年の節目は重い。僕がデビューした年に生まれた人が50歳になっているのかと考えると、我ながらよくやってきたなと思います。もっとも、すごいのは僕ではなく、ファンの皆さんなんですけどね。

ファンクラブができたのは1971年。50年続いているというのは、日本では前人未踏のことなのではないでしょうか。もちろんファンの皆さんには感謝しているし、同時にリスペクトしています。

僕のファンクラブの方々は、50〜70代の女性が中心です。そもそも、女性の精神性は男性とは比べ物にならないくらい高いというのが僕の持論。男性は野心に突き動かされてしまいがちですが、女性は野心よりも誰かの力になりたいという母性愛が強い方が多いんじゃないかな。

特に昭和という時代に生まれ育った女性は義理人情に厚くて、この人を応援すると決めたらブレないという気がします。その意味で僕は、母性愛と時代に支えられてここまで来たといえるかもしれません。

2021年10月18日に66歳になりました。「郷さんはぜんぜん変わらないですね」と言っていただくことが多いのですが、そんなわけないよね、と自分では思います。パフォーマンスが衰えないと褒めてくださることに対しては「ありがとうございます」なのですが……。

昭和、平成、令和と時代が流れるとともに、世の中も進化を遂げてきました。僕は自分も進化しなければ、「郷ひろみはもう古い」と切り捨てられてしまうだろうと考えながら生きてきた。僕が変わらないように見えるとしたら、アンテナを張って時代を先読みしながら、その時代、その時代に少しでもフィットするよう変容してきたからではないでしょうか。

「俺」と「煙草」は禁句と伝えていたが…

デビュー50周年企画の新曲「100GO！回の確信犯」は、若者に大人気のトラックメイカー・SASUKE君の作詞・作曲によるもの。僕の持ち歌16曲をサンプリングして、アップテンポな楽曲に仕上げてくれました。

SASUKE君はまだ18歳ですが、同時収録の「狐火」のほうは今年93歳になるバート・バカラックさんが昨年発表したバラードのカバー。川谷絵音さんが日本語の歌詞をつけてくれました。事前に「俺」と「煙草」は禁句だと伝えていたのですが、両方とも使われているんです（笑）。でもアリでした。

僕はプライベートでも「俺」と言ったことはないのですが、それだけに自分としてもワイルドな感じが新鮮だし、聴いてくださった方に「これまで見たことのない郷ひろみ」を感じ取っていただけたら嬉しいなと思います。

僕はいつだって、「郷ひろみならどうする？」と、客観的な視点で自分を見つめています。日常のなかで特に意識しているわけではないのですが、仕事のことを考えていると自然にそのスイッチが入るようです。

といってワンマンに物事を押し進めるのではなく、さまざまな分野のスペシャリストの意見に耳を傾けると決めています。なぜなら、僕が仕事をするうえでもっとも重要視しているのは、心の柔軟性だから。自分の価値観がすべてという頑なさを手放し、あらゆる偏見を捨てて、精神的に無重力状態でいることができれば、可能性が広がると思うのです。逆に言えば、僕は「親分肌」にはなれない。（笑）

時代に合ったアーティストでいるためには、時代の変化に敏感な人たちとタッグを組むことも大切と思っています。ただしそうした人を見抜くためには、まず自分自身が敏感でないといけない。だから、結局自分なんですよね。

今の自分があるのは奇跡

自分が信じた人とはいえ、誰かに委ねるというのは勇気のいることです。でも、その勇気を備えることが一流の条件だという気がします。そして、どんな結果を招いても人のせいにはしない。

僕は本来、過去を振り返るのは好きではありません。でもコロナ禍をきっかけに、「仕事があるのは当たり前ではない」「どうすれば振り落とされずに生き残ることができるのか？」と考えて、気づいたことがありました。

それは、前へ進むだけでなく、原点に戻って自分を見つめ直すことも、成長であり進化なのだということ。改めてデビューの頃に遡ってみたら、今の自分があるのは奇跡なんだと感謝の気持ちでいっぱいになりました。

芸能界に入ったのは15歳の時。当時近所に住んでいた女性が、東宝映画『潮騒』のオーディションに郷さんの書類を送ったのがきっかけだった。オーディションには落ちたが、会場にいたジャニー喜多川さんに声を掛けられた。

オーディション会場でジャニーさんに出会って2週間くらいたった頃に、「一度事務所に遊びに来ない？」と自宅に電話をもらいました。当時、ジャニーズ事務所は渋谷に建つビルの一室だったんです。ビルの前で大勢の女の子たちが誰かの出待ちをしていて、僕は「あの子たちを押し分けてビルのなかに入らなくちゃいけないのか」と10分くらい逡巡していたのですが、意を決して事務所に向かったのを覚えています。

その日、ジャニーさんに連れられてNHKへ行き、いきなり大河ドラマ『新・平家物語』で平清盛の異母弟である経盛役に決まったと告げられました。その後、フォーリーブスのコンサートがあるから一緒に行こうと誘われて、飛行機で旭川へ。何がなんだかわからないうちにすごい熱気に包まれたコンサート会場にいて、しかもトシ坊（フォーリーブスの江木俊夫さん）の「僕たちの弟分を紹介します。ひろみくんです！」という一言でステージに呼び込まれたのです。

あまりにも急な展開に舞台の上で茫然としていたら、客席の女の子たちから「レッツゴーひろみ！」という掛け声が起こり、それが芸名、「郷ひろみ」の由来です。ジャニーさんは「レッツゴーひろみ」で行こうと提案していたけど、いやいや「レッツ」は取るでしょうと抵抗して。（笑）



「運」と「感謝」と「努力」と「勇気」

20代まではどんどん人生の転機につながる人との出会いがあって、周囲の人が運を運んできてくれました。でも30の声を聞いた途端に、運を運び込んでくれる人が途絶えてしまった。本当にピタリと。あ、怖いなと思ったけれど、おかげで僕は、幸運は努力することで勝ち取っていくものだと悟ることができたのです。

1986年から2年半、2002年から約3年間、芸能活動を休止して渡米しました。うまく歌えない、踊れない、表現できないというコンプレックスを克服するためです。僕はジャニーさんから一度も褒められたことがなかった。それが悔しくて。レッスンを受ける間もなくデビューしてしまったのだからしょうがない、と自分に言い訳するのも嫌でたまらなかった。偉いとかじゃなく、僕はそういう負けず嫌いな性分なんですよ。

今の僕は、成功するために必要なものは4つあると考えています。「運」と「感謝」と「努力」と「勇気」です。人生を切り拓くためには、失敗をおそれずに突き進むことも重要。岐路に立たされたときに考えるのは右に行くか左に行くかだけで、踏み出さないという選択肢は僕のなかにはありません。

方向を間違えてシマッタと思うことも数知れず。でもそれならそれで、反省してやり直せばいいだけです。僕にとって、行動を起こせばよかったという後悔はネガティブ。でも行動を起こしたことで生じる反省はポジティブなもの。なので反省は捨てずに、エッセンスだけは心の引き出しにしまっておくのが常です。同じ失敗を繰り返さないようにね。

我慢の先には幸せが待っている

40代くらいまでは、パフォーマンスを維持するために体を鍛えなくちゃと考えていました。でも次第に、体を鍛えることと連動して心が鍛えられるという点が大事なんだと思うようになったんです。

僕は「できるようになるまでする努力」と、「継続するための努力」が揃ってはじめて人は成長するのだと思うのですが、いずれにしても無理は禁物。いきなり重たいダンベルを持ち上げても筋肉を痛めてしまうか、つらくて続かないということになってしまうでしょう？ 結果、敗北感しか残らないというのでは本末転倒ですよね。

それから運動は「8・9・10」が大事。たとえば腹筋運動の1回目から7回目までは、8・9・10回目を迎えるために行うものと僕は考えています。1回目と変わらないフォームをラストまで保つことで腹筋が鍛えられる。人生も同じなのではないかなと思うのです。つまり誰の人生にも試練があるけれど、我慢した先には幸せが待っていると。たやすいことではありませんけれど。

乗り越えるのが一番難しいのは、お世話になった人との死別でしょう。僕もジャニーさん、メリー（喜多川）さん、作曲家の筒美京平さん、音楽プロデューサーの酒井政利さんなど、郷ひろみを作ってくれた方々とのお別れが続き、とても寂しいです。

でも、ことさらナーバスになることはありません。それはきっともう自立しているから。ご恩に報いることができるよう、これからも精進していこうと誓いを新たにしています。

とはいえ人ってみんな、心に穴が空いているのではないでしょうか。その穴を小さくすることはできても、完全になくすことはできない。それでいいと僕は思うのです。だからこそ人の痛みを想像することができるのだし、風穴がないと向かい風をモロに受けて飛ばされてしまうかもしれないし。

「プラチナの70代」を迎えたい

郷ひろみとして生きていくのを負担に感じることはありません。もはや、誰かに見られているほうがラク。というより、見られていると意識するからこそ、若々しくありたいという意欲が湧いてくるのだと思うのです。大変なこともあるけれど、郷ひろみを生きられるのは僕しかいない。そのことに喜びを感じるし、郷ひろみは真に幸せでなくてはいけないと考えています。

だって自分が幸せでなかったら、すべてのパフォーマンスが噓になってしまうから。驕っていると思う人もいるかもしれませんが、幸せでない人間が誰かに希望を与えることなどできないと、僕は確信しているのです。

2020年、『黄金の60代』という本を執筆しました。僕は60代を充実した時期にしようと自分で決め、50代はその準備に励んだ。黄金期だったといえるかどうかは、70歳になった時にわかること。ここまでの6年間は計画通りに過ごすことができたと感じています。

次なる目標は「プラチナの70代」を迎えること。そのために、いかなる努力も惜しまない覚悟です。どこまで行けるのかわかりませんが、邁進していきたいと思っています。