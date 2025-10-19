【看病ヨロシク！丸投げ義妹】殴り込み上等「事実じゃん」二度と預からない＜第15話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第15話 もう預からない！
【編集部コメント】
アヤさんが興奮気味に押しかけてきましたが、チサトさんはスン……としています。「今までさんざん迷惑をかけてきておいて、言うことがコレ？」と怒りを通り越して逆に冷めてしまったようです。「あなたのせいで何度もパートを休んだ」という重みのある言葉に、どう答えるのか。チサトさんはアヤさんの次の発言を待ちます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第15話 もう預からない！
【編集部コメント】
アヤさんが興奮気味に押しかけてきましたが、チサトさんはスン……としています。「今までさんざん迷惑をかけてきておいて、言うことがコレ？」と怒りを通り越して逆に冷めてしまったようです。「あなたのせいで何度もパートを休んだ」という重みのある言葉に、どう答えるのか。チサトさんはアヤさんの次の発言を待ちます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙