¡Ö¥³ー¥Ý¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×2³¬·ú¤Æ¥³ー¥Ý¤Î°ì¼¼¤òÁ´¾Æ¡¡°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÃËÀ¡Ê23¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¼£ÎÅÃæ¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡ËÍ¼Êý¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Î¥³ー¥Ý¤Î°ì¼¼¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¤Ë¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Û¡Ë¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³ー¥Ý¤Î¾ì½ê
¤¤ç¤¦¸á¸å4»þ²á¤®¡¢ÄÅ»³»Ô»³ËÌ¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³ー¥Ý¤ÎÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à½÷À¤«¤é¡¢¡Ö¥³ー¥Ý¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£½»¿Í¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Æ¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥³ー¥Ý¤Î°ì¼¼¡¢Ìó14Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë°ì¿Í¤Ç½»¤àÃËÀ¡Ê23¡Ë¤¬±ì¤òµÛ¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢·Ú½ý¤ÎÌÏÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÄÅ»³»ÔÌò½ê¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£