中島啓太はデッドヒートの末に惜敗 米年間王者フリートウッドが逆転V
＜DPワールド・インディア選手権 最終日◇19日◇デリーGC（インド）◇6912ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの新規大会が終了した。単独トップで出た中島啓太は3バーディ・ボギーなしの「69」と奮闘したが、トータル20アンダー・2位に終わり、ツアー通算2勝目を逃した。
今季の米ツアー年間王者に輝いた34歳、トミー・フリートウッド（イングランド）が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。中島との接戦を制し、ツアー通算8勝目を果たした。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は、トータル11アンダー・26位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は400万ドル（約6億168万円）。優勝したフリートウッドは68万ドル（約1億228万円）を獲得した。
