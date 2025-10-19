静岡県沼津市に本社を置く食品スーパーが、地元の専門学校生と、静岡の食材を使ったロールケーキを共同開発しました。

【動画】「めっちゃまっちゃロール」学生と食品スーパーが共同開発 静岡県内産の抹茶とニューサマーオレンジジャム使用＝静岡・沼津市

〈学生〉

「『めっちゃまっちゃロールケーキ』販売しています」

フードストアあおきが販売したのは、沼津情報ビジネス専門学校とコラボして開発した「ニューサマー香る！めっちゃまっちゃロール」で、10月19日は原案を考えた2年生の紺野虹七さんが来店客に商品を紹介しました。

フードストアあおきは、若い世代の発想を商品開発に生かしたいと専門学校にアイデアを募集し、静岡産の抹茶やJAふじ伊豆の名産品「ニューサマーオレンジジャム」などを使ったロールケーキが誕生しました。

〈6個購入した買い物客〉

「おいしいから、嫁にも孫にも食べさせてやりたい」〈沼津情報ビジネス専門学校2年紺野虹七さん〉「この商品は私が大好きな抹茶をたくさん使った商品です。多くの人の手に取ってもらいたいです」

ロールケーキは、フードストアあおき全店で販売されています。