ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢11·î19ÆüÈ¯Çä 2nd Full Album¡ØJUMBLE!!¡Ù¤è¤ê¡Ö¥È¥¤¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¡×MV(¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹)¤¬¸ø³«¡ª2026Ç¯Âçºå¡¦Åìµþ¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅÚ´ôÈ»°ì¤¬Ìó3Ç¯È¾¿¶¤ê¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJUMBLE!!¡Ù¤ò11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥¤¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¡×MV¤¬ÅÚ´ôÈ»°ì Official Channel¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÚ´ôÈ»°ì2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥é¥¤¥Ö2026¡Ê²¾¡Ë¡×¤¬2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)Âçºå¡¢2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)Åìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÂçºå¤Ç¤ÏFC¸ÂÄê¥Ä¥¢¡¼¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´õË¾¸÷ÅÙ¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/toki_HopeLuminance
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ÅÚ´ôÈ»°ì 2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØJUMBLE!!¡Ù
11·î19ÆüÈ¯Çä
¡Ú¤¤ã¤Ë¤á¹ë²ÚÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§SCCG000000177
²Á³Ê¡§¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃ¼ìÆâÍÆÆÃÅµ¡§
¡¦»ÅÍÍ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈA
¹ë²Ú7ÂçÆÃÅµ
±ÇÁüÆÃÅµ¡§
¡É½Âê¶ÊMusic Video
¢Jacket Making Movie
£MV Making Movie
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁüÆÃÅµ¡§
¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÌóÂ«¤ÎOverture¡×MusicVideoÂ¾¿ô¶Ê¤ò½éBlu-ray²½
¥¤¤ÎMV±ÇÁü¤ËÅÚ´ôËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
ÉõÆþÆÃÅµ¡§
¦2026Ç¯¥é¥¤¥Ö Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô
§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÚ´ôÈ»°ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§PCCG000002470
²Á³Ê¡§¡ï4,730¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃ¼ìÆâÍÆ¡¿ÆÃÅµ
»ÅÍÍ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈB
±ÇÁüÆÃÅµ¡§É½Âê¶ÊMusic Video
Jacket Making Movie
ÉõÆþÆÃÅµ¡§2026Ç¯¥é¥¤¥Ö Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
ÉÊÈÖ¡§PCCG000002471
²Á³Ê¡§¡ï3,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃ¼ìÆâÍÆ¡¿ÆÃÅµ
»ÅÍÍ¡§¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈC
ÉõÆþÆÃÅµ¡§2026Ç¯¥é¥¤¥Ö Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô
Ë¡¿ÍÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤¤ã¤Ë¤á¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÜÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸57mm+¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß62mm)
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥¹¥Æ¥é¥ï¡¼¥¹ ¡§Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
ÅÚ´ôÈ»°ì 2nd Full Album¡ÖJUMBLE!!¡×LINE MUSICºÆÀ¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://tokishunichi.com/discography13.html
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
ÅÚ´ôÈ»°ì2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥é¥¤¥Ö2026¡Ê²¾¡Ë
Âçºå¸ø±é¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
Åìµþ¸ø±é¡§2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)
¢¨¤É¤Á¤é¤âÃëÌë£²²ó¸ø±éÍ½Äê
²ñ¾ì¡§
Âçºå¸ø±é¡§Yogibo META VALLEY
Åìµþ¸ø±é¡§¤»¤¿¤¬¤ä¥¤¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§12,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡öÂçºå¸ø±é¤Î¤ßÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß¡Ê¸½¶â¤Î¤ß¡Ë
¡öÁ´ÀÊ»ØÄê
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖJUMBLE!!¡×ÉõÆþÀè¹Ô
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025/11/19(¿å)0:00¡Á2025/12/08(·î)23:59
ÅÚ´ôÈ»°ì¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖTOY BOX¡×²ñ°÷¼õÉÕÃæ¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://tokifc-toybox.com
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß¡Ù
TBS¡¦BS11¤Û¤«¤Ë¤Æ¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡ª
TBS¡§10·î2Æü(ÌÚ)¤«¤éËè½µÌÚÍË¿¼Ìë1:28¡Á
BS11¡§10·î3Æü(¶â)¤«¤éËè½µ¶âÍË¤è¤ë11:00¡Á
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅÚ´ôÈ»°ì¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
2014Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ËÀ¼Í¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù(¥»¥í)¡¢¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥¤¥ë¥·¥¢¡Ë¡¢¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿¡Ù(¥Ù¥Í¥Æ¥£¥à¡¦¥ì¥ª¥×¡¼¥ë)¡¢¡ØÇòÆÚµ®Â²¤Ç¤¹¤¬Á°À¤¤Îµ²±¤¬À¸¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ò¤è¤³¤ÊÄï°é¤Æ¤Þ¤¹¡Ù(¥í¥Þ¥Î¥Õ)¡¢¡Ø¥ë¡¼¥×7²óÌÜ¤Î°ÌòÎá¾î¤Ï¡¢¸µÅ¨¹ñ¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê²Ö²ÇÀ¸³è¤òËþµÊ¤¹¤ë¡Ù(¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥é¥¦¥ì¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥Ï¥¤¥à)¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù(±©µÜ°ì¸×)¡¢¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¸¶¿À¡Ù(¥Õ¥ì¥ß¥Í)¡¢¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸! feat.½é²»¥ß¥¯¡Ù(¿ÀÂåÎà)¡¢¡ØA3!¡Ù(ÎÜÍþÀî ¹¬)¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥à¤Ø¤Î½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¿ô¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯5·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Î¥ª¥«¥ë¥È¸øÌ³°÷¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ØÌóÂ«¤ÎOverture¡Ù¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢4Ëç¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë¡¢5Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÂ¾¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖTOY BOX¡×¤¬È¯Â¤·¤¿¤Û¤«¡¢11·î19Æü¤Ë¤Ï3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£
©À±ÈàÊý¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö°¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÅÚ´ôÈ»°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tokishunichi.com
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°¿©Îá¾î¤È¶¸·ì¸ø¼ß¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/anime/akujiki/