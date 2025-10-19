「ぼくたちん家」トーヨコキッズ演じる西浦心乃助って？なにわ男子・大橋和也に憧れ「人としての魅力がたくさん」夢はかまいたちのYouTube出演？【注目の人物】
【モデルプレス＝2025/10/19】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回は、西浦心乃助（にしうら・しんのすけ／16）にフィーチャーする。
西浦は、2009年7月10日生まれの兵庫県出身。2024年に株式会社アミューズが開催した大型オーディション「NO MORE FILTER」で準グランプリに輝くと、翌2025年に新グループ「The Right Light」のメンバーに抜擢された。同グループは“アミューズ令和初のボーイズグループ”として、アーティスト活動を中心に、バラエティやドラマなどさまざまなジャンルでの活躍を目指している。
また、西浦は同年10月12日よりスタートした日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）にて、物語の鍵を握るトーヨコ通いの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）の友人・みょうがを演じている。奇抜な服装とアクセサリーを取り入れ、見事に役に溶け込む姿が初回から注目を集めていた。さらに、福山雅治が出演している映画「ブラック・ショーマン」（9月12日公開）にて病気で早逝してしまう繊細な役どころを好演するなど、様々な役柄を演じきる表現力で視聴者の心を掴んでいる。
Q1.デビューのきっかけは？
知らないうちに家族がアミューズボーイズオーディション「NO MORE FILTER」に応募していました。それまでの12年間はサッカーに注力する日々だったので、最終審査会に進めると知った時は「東京行ける！新幹線乗れる！」としか思っていませんでした。最終審査会では、幸いにも準グランプリをいただきました。そこからどうなるのかなぁと思っていたら、3週間後ぐらいに連絡をいただいて。忘れられたのかと不安に思っていたところ（笑）、無事アミューズに所属させていただけることになり、グループ活動のお話をいただき、今に至ります。
Q2.好きな食べ物／嫌いな食べ物
好きな食べ物は焼肉、アイス、お寿司、パスタです！食べること大好きです！嫌いな食べ物は、強いて言うなら生トマトですかね…最近は克服しようと自分から食べることを意識していて、たまに「おいしいやん！」と思うこともあるのですが、次の一粒を食べると「やっぱあかんわ」ってなります。
Q3.好きなタイプ
僕自身、ふざける時はふざけて、やる時はやる、真面目なタイプなので、同じ感じの人がいいです。あとは、よく笑う人、落ち着いてしっかりしている人、僕のしょうもないボケに対して一緒に乗ってくれる人です。恋愛映画が好きなので、恋っていいなぁと憧れます。
Q4.好きな言葉
「実るほど首を垂れる稲穂かな」小学生の時からの座右の銘です。日常の中で、ふと目に映る光景が本当に幸せだなとか本当にありがたいなと思うことが小学生からあり、サッカーの試合や練習などは1人では決してできないことだと感じていました。この芸能活動を始めてからも更にスタッフさんや尊敬する方々と出会えて、そう感じることが多くなりました。
Q5.これだけは他の人に負けない！
関西魂。多分、負けません。
Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら？その理由は？
“気づいたら隣に”の西浦。常に隣でボケているか、話しかけているかなので（笑）。
Q7.スタイルキープのためにやっていること
ストレッチは毎日しています！あと、筋トレ（主に体幹と腹筋と腕）もやっています！
Q8.最近ハマっていることは？
服を買いに行くこと、チルな曲を聴きながら散歩をすることです！
Q9.最近した初体験
現在放送中の日本テレビ系 新日曜ドラマ「ぼくたちん家」の役で、人生初めてアクセサリーをつけました！！ グループで連載していただいている雑誌「Myojo」の撮影でアクセサリーをつける予定があったのですが、当日つけなくても可愛いね！となりお預けになってしまって…「ぼくたちん家」の撮影では、お芝居を学ばせていただくこと以外に、そんな人生初を体験できました！ありがとうございます！！
Q10.今、一番会いたい人
なにわ男子の大橋和也さんです。小学校低学年の頃から見ていて、歌、ダンスのうまさはもちろん、人としての魅力がたくさんあるところも尊敬しています。ダンスに関しては、アーティストの方の中でも特に大橋さんの踊り方が好きなので研究しています。
Q11.今、最も情熱を注いでいること
ダンス・歌のほか、お芝居に最も情熱を注いでいます。今や、お芝居のことを考えていない瞬間はないんじゃないかというぐらい考えています。映画「ブラック・ショーマン」で共演させていただいた、柊木陽太くんと稲垣来泉ちゃんのお芝居が凄くて、早くまたお二方と共演できることを目標に日々頑張っています。
Q12.今、悩んでいること
大好きなかまいたちさんのYouTube「かまいたちチャンネル」にどうしたら出演できるのかで今悩んでいます…バラエティ番組でもかまいたちさんと共演できるように頑張ります！！
Q13.悲しみを乗り越えた方法
映画「ブラック・ショーマン」の撮影現場が本当に楽しくて、終わってしまうのが本当に悲しかったです。僕が偉そうに言えることではないですが、“今”を振り返ってみることが大切だなと思います。終わってしまうのはすごく悲しかったですが、振り返ってみると現場で勉強させていただいたこと、なによりスタッフやキャストの方々、お一人おひとりに出会えたことがかけがえのない、ありがたいことだと感じました。今はドラマ「ぼくたちん家」の撮影中で、すでに終わりのことを考えるととっても悲しいですが、できるだけ悔いが残らないよう、“今”を大切に頑張りたいと思います。
Q14.今の夢（もしくは今後の目標 or 今後チャレンジしたいこと）
今の夢は、僕が所属しているグループ「The Right Light」でドーム公演を実現させて、応援してくださる方に感謝の気持ちをお返ししたいです。個人としてはお芝居が上手くなって、役に寄り添えるような俳優になりたいです。
Q15.夢を叶える秘訣
絶賛、僕も夢を追っている最中なのですが…僕が思っているのは、夢は1人では決して叶えられないということです。日常を過ごす中でも、何をするにしても必ず誰かに支えられているし、自分1人ではできないことだらけだからです。応援してくださる方に常に感謝しながら、常に謙虚にいることが応援される人間であり、夢へと近づけるのではないかなと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございました！！
「ぼくたちん家」「ブラック・ショーマン」の他にも、2024年のスポーツブランド「SFIDA」CM出演をはじめ、2025年にはNHK Eテレ「聞けなかった あのこと〜彼女が妊娠？」、カンテレ・フジテレビ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」など数々の作品に出演。グループとしては、人気雑誌「Myojo」（集英社）での連載をもつほか、フジテレビ系「ノンストップ！」に出演。また、8月にはZepp DiverCity Tokyoにてプレデビューライブを行うなど多岐にわたった活躍を見せている。（modelpress編集部）
西浦心乃助 公式SNS
【Instagram】https://www.instagram.com/shin_nishiura_official/
The Right Light 公式SNS
【Instagram】https://www.instagram.com/the_rightlight_official
【X】https://x.com/the_rightlight
【TikTok】https://www.tiktok.com/@the_rightlight_official
【YouTube】https://www.youtube.com/@the_rightlight_official
