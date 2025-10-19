斉藤祥太、第2子誕生 入籍5年で実現した結婚式写真も公開「一生の思い出」
【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の斉藤祥太（39）が10月19日、自身のInstagramを更新。第2子が誕生したことを報告した。
【写真】斉藤祥太、妻との結婚式ショット
祥太は「入籍してから5年。先日無事に結婚式を挙げることができました」とし、披露宴の写真を公開。「皆様からの祝福の言葉や温かい言葉に感謝の気持ちでいっぱいです」「とても幸せな1日で、一生の思い出になりました」と喜びをつづった。
また「私事ですが、今年の初め頃に第2子が産まれまして、娘はお姉ちゃんになりました」と報告。「小さいながら弟が出来た嬉しさに日々手荒い可愛がりをしてくれています」「ヒヤヒヤしながらも日々の可愛がりに耐え我慢強く弟も少しつづ成長してきました」と子どもたちの成長を明かし、「家族4人笑顔の絶えない家庭を築いていきます 引き続き暖かく見守っていただけたら幸いです」と記した。
祥太は、双子の弟・慶太と共に子役時代から双子俳優として人気に。TBS系「キッズ・ウォー」シリーズ、「3年B組金八先生」シリーズ、「ホットマン」シリーズなどで知られる。2021年秋に一般女性と結婚し、2023年7月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】斉藤祥太、妻との結婚式ショット
◆斉藤祥太、第2子誕生を報告
祥太は「入籍してから5年。先日無事に結婚式を挙げることができました」とし、披露宴の写真を公開。「皆様からの祝福の言葉や温かい言葉に感謝の気持ちでいっぱいです」「とても幸せな1日で、一生の思い出になりました」と喜びをつづった。
◆斉藤祥太＆斉藤慶太、双子俳優で話題に
祥太は、双子の弟・慶太と共に子役時代から双子俳優として人気に。TBS系「キッズ・ウォー」シリーズ、「3年B組金八先生」シリーズ、「ホットマン」シリーズなどで知られる。2021年秋に一般女性と結婚し、2023年7月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】