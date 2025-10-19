いとこ同士の漫才コンビ「なすなかにし」が１９日、大阪市福島区のＡＢＣホールで開催された「松竹秋の大笑宴祭〜若手もベテランも汗かきます〜」に出演。ツッコミの那須晃行が２０２３年１２月１２日に脳梗塞を発症して緊急のカテーテル手術を受けて以降、初めての漫才を披露した。

松竹芸能の若手芸人を中心としたライブで、なすなかにしは「ますだおかだ」とともにＭＣを務め、ネタも披露。ツカミでボケの中西茂樹は「那須君が漫才復帰でございます」と那須の肩を抱き、観客は拍手喝采。「緩めのパーマをあててまいりました」と痩せてイケメンぶりが増した相方をアピールしていた。

那須は２４年１月に退院し、同年４月８日にＴＢＳテレビ系「ラヴィット！」（月〜金曜・前８時）で電撃的に仕事復帰。しかし同年１１月にテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・後１時）に出演した際には「言語がまだ出てこない」と話していた。今年４月まで言語障害のリハビリを続けていたが、ここまで漫才は披露していなかった。この日も那須は「言語が難しい。だいぶスムーズになったけどね」と振り返った。

中西はリハビリ中の様子も披露。那須は「お団子とプリンの共通点は」などの質問に答える“脳トレ”を行っていたという。そこで中西が「じゃあ、あんちゃん（中西）と冷蔵庫の共通点は？」と聞いたところ、那須は熟考しつつ「たまにウィ〜ンっていう」と回答。中西は「こいつ、まだまだかかるな」と絶望したと明かして笑わせた。

「松竹秋の大笑宴祭」は松竹芸能として２０年ぶりに開催する大阪東京ツアーライブ。２６日には東京・赤坂の「草月ホール」で開催される。