４回２死一、三塁、矢沢宏太がバットを折りながら右翼へ適時二塁打を放ち、新庄剛志監督（中央）がベンチでガッツポーズする（カメラ・豊田　秀一）

◆２０２５　パーソル　クライマックスシリーズ　パ最終ステージ　第５戦　ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）

　日本ハムが３連勝で、対戦成績を３勝３敗（アドバンテージの勝敗含む）とし、逆王手をかけた。日本シリーズ進出をかけたプレーオフ（ＰＯ）、ＣＳで逆王手をかけたチームの星取りは（□、■はアドバンテージによる勝敗）

７３年阪　　急●〇●〇　　→●南海

７７年阪　　急〇●●〇　　→〇ロッテ

０４年ダイエー〇●●〇　　→●西武

０５年ソフトバンク　●●〇〇　　→●ロッテ

０７年ロッテ　●〇●〇　　→●日本ハム

１０年ロッテ　■〇●●〇〇→〇ソフトバンク

１２年巨　　人□●●●〇〇→〇中日

１４年日本ハム■●〇〇●〇→●ソフトバンク

２４年巨　　人□●●●〇〇→●ＤｅＮＡ

２５年日本ハム■●●〇〇〇→？ソフトバンク

　昨年の巨人以来１０度目。０勝３敗から３連勝は初のケース。過去９度のうち３度が進出で突破確率は３３％。４勝先取制となってからは進出も敗退も２度ずつの五分だ。

　ちなみに日本シリーズで３連敗後の４連勝は５８年西鉄、８６年西武（初戦△）、８９年巨人ののべ３チームだけだ。