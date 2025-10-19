◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第５戦 ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）

日本ハムが３連勝で、対戦成績を３勝３敗（アドバンテージの勝敗含む）とし、逆王手をかけた。日本シリーズ進出をかけたプレーオフ（ＰＯ）、ＣＳで逆王手をかけたチームの星取りは（□、■はアドバンテージによる勝敗）

７３年阪 急●〇●〇 →●南海

７７年阪 急〇●●〇 →〇ロッテ

０４年ダイエー〇●●〇 →●西武

０５年ソフトバンク ●●〇〇 →●ロッテ

０７年ロッテ ●〇●〇 →●日本ハム

１０年ロッテ ■〇●●〇〇→〇ソフトバンク

１２年巨 人□●●●〇〇→〇中日

１４年日本ハム■●〇〇●〇→●ソフトバンク

２４年巨 人□●●●〇〇→●ＤｅＮＡ

２５年日本ハム■●●〇〇〇→？ソフトバンク

昨年の巨人以来１０度目。０勝３敗から３連勝は初のケース。過去９度のうち３度が進出で突破確率は３３％。４勝先取制となってからは進出も敗退も２度ずつの五分だ。

ちなみに日本シリーズで３連敗後の４連勝は５８年西鉄、８６年西武（初戦△）、８９年巨人ののべ３チームだけだ。