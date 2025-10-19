timeleszが、11月12日にリリースする新曲「レシピ」のMVを公開した。

同楽曲は、メンバーの松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演する現在放送中のドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）の主題歌。「嬉しいとき、楽しいとき、大変なとき。日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩る“レシピ”なんだ」という当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った1曲だ。辛い瞬間があっても、「美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！」と優しく前向きな気持ちにしてくれるような、ドラマの世界観にリンクした温かいポップソングとなっている。

公開されたYouTubeバージョンのMVは、幼稚園で撮影。timeleszのメンバーが先生となって、園児たちと実際に幼稚園で1日を過ごすというドキュメンタリー要素も含まれた作品となっている。一緒にゲームをしたり、ダンスをしたり、給食を食べたりと過ごしていくうちに、1日が終わる頃のお絵描きタイムでは、園児たちから“大好き”のメッセージ入りのメンバーの似顔絵が集まり、笑顔あふれる空間になったという。子どもたちと心を通わせる中で生まれる自然な表情と優しい雰囲気のなか、日々の幸せやお互いを想い合う心の大切さを表現した映像に仕上がっている。

なお同楽曲は、11月12日にリリースされるtimelesz新体制初のCDシングル『Steal The Show / レシピ』に収録されている。

（文＝リアルサウンド編集部）