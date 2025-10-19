言わずと知れた天下人・豊臣秀吉。その裏で活躍したのが秀吉の実弟である秀長。来年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公でもあります。農民出身の豊臣兄弟が“血の絆”で戦国乱世を駆け抜け、いかにして立身出世を遂げたのか。新刊『450年前にタイム・スリップ！ 豊臣兄弟と天下統一の舞台裏』（青春出版社刊）から、豊臣秀長の激動の人生を紹介します。

そもそも豊臣秀吉の弟って、どんな人？

豊臣秀吉の弟、豊臣秀長とはどんな人物だったのでしょうか。まずはその人生をざっと振り返ってみましょう。

秀長は、秀吉の3歳年下の異父弟で、天文9年（1540）、秀吉の生母の「仲（後の大政所）」と、その再婚相手の「竹阿弥（ちくあみ）」の子として生まれたとみられます。

その一方で、父も、秀吉と同じく、木下弥右衛門だったという説もあります。

生まれた場所は、尾張国愛知郡中村（現在の愛知県名古屋市中村区）。兄の秀吉も同地で生まれたので、今、同区の中村公園内の「豊國神社」の境内には、「豊公誕生地之碑」が建てられています。

1550年、秀長（幼名小竹）が9歳の頃、秀吉が家を出奔します。小竹はその後、小一郎と名乗り、郷里で農業を営んでいましたが、20歳を過ぎた頃、人生が一変します。

1561年、兄の秀吉が、織田家の家臣・木下藤吉郎となって帰省し、小一郎にも織田家への奉公をすすめたのです。そのとき、秀吉は、足軽頭程度には出世し、地元に若者をスカウトするために帰ってきたとみられます。その求めに応じて、小一郎は兄に従うことにしました。

