アーティストのこっちのけんと（29）らが19日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われたライブ「TOKYO FM LIVE in 渋谷音楽祭」に出演。満員の観客1900人を魅了した。

昨年10月からTOKYO FM「G-SHOCK presents THE MOMENT」（金曜後5・00）でパーソナリティーを務めているけんと。「aikoさんが来てくれたこともあったし、プライベートでは、妻の兄の結婚式に出席した時、義理の父から開口一番に“ラジオ面白いね”と言ってもらえたんです！そういう時にラジオをしていてよかったなと思いました」とうれしそうに明かした。

さらに、「うちの兄がドラマに出ているのでぜひ見てください。僕も次、ドラマの主題歌に起用された曲を歌うので是非聞いてください！それから、今日もG-SHOCKを身に着けているんですけど、毎週金曜日に『G-SHOCK presents THE MOMENT』という番組もしているので、こちらもぜひ聞いてください」と、兄で俳優の菅田将暉主演のフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）、自身が主題歌を歌うテレビ朝日「ちょっとだけエスパー」（10月21日スタート、火曜後9時）、「G-SHOCK presents THE MOMENT」をちゃっかりアピールし、笑いを誘った。

けんとは代表曲「はいよろこんで」、「死ぬな！」など全7曲を披露。「はいよろこんで」ではけんとをモデルにしたオリジナルキャラクター「コッチモ」と一緒にギリギリダンスを踊り、会場を盛り上げた。

歌い手の超学生、シンガーソングライターのAKASAKI、歌い手のきんときも出演。ライブ中場には出演者全員で菅田の楽曲「さよならエレジー」を歌った。「TOKYO FM LIVE」ならではの豪華なコラボステージに会場は酔いしれた。

けんとは「このメンバーで毎月ライブしてもいい。それくらい楽しくて、皆さんのライブを見るのも初めてだったので、これからもっと頑張ろうと新しいスタートするきっかけになる日でもありました」と決意を新たにした。