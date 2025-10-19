3本塁打でブルワーズの夢砕いた大谷…被弾投手から驚きの声

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に5-1で勝利し、4連勝で2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は打っては3本塁打、投げては6回0/3を無失点、10奪三振と驚愕のパフォーマンスを披露。被弾した相手投手からも称賛の声が止まらない。

MLB公式サイトは「クルーの魔法のような年は、ドジャースとオオタニの手によってNLCSで終わる」との見出しで、歴史的な活躍を見せた大谷に、初の世界一という夢を砕かれたブルワーズの様子を伝えた。

大谷は初回裏、先頭打者としてホセ・キンタナ投手から先頭打者本塁打を放つと、4回にはチャド・パトリック投手から2本目、7回にはトレバー・メギル投手から3本目を放った。「ポストシーズン史上初めて1試合2本塁打を放った投手」となり、さらに3本塁打まで伸ばした。

初回に先頭弾を浴びたキンタナは「今夜、オオタニが我々に見せたものは素晴らしかった。彼には大きな称賛を送りたい。この男は現実離れしている。異常だったよ。素晴らしい選手だ」と脱帽。「このシリーズでは、彼らの方が優れていた。彼らは良い投球をして、正しい判断をしていた。このチームを強く信じていたから、スイープされてしまったのは確かにつらいことだ」と語った。

4回に飛距離469フィート（約142.9メートル）という特大弾を浴びたパトリックも「打者と投手の両方をして、フィールドで様々なプレーができるのは、野球選手なら誰もが抱く夢だ」とコメント。「彼には称賛を送るよ。世界最高の選手だ」と賛辞を惜しまなかった。

また、米ウィスコンシン州地元紙「ミルウォーキー・ジャーナル・センチネル」のトッド・ロシアク記者は、メギルの取材動画を投稿。今季30セーブの守護神は「彼にブチのめされたね。僕たちはとにかく彼をアウトに打ち取ろうとしていた」とし、「6イニング以上投げて3本塁打。100年間で誰も見たことがないと思う。先発としても素晴らしいピッチングで、どうすることもできなかった」と脱帽していた。



（THE ANSWER編集部）