人気な理由に納得！【グローバルワーク】ガバッと着て即シャレる♡「一軍シャツ」

今【グローバルワーク】で大ヒット中のアイテム、もうゲットした？ 今回は、公式オンラインランキングで1位に輝いたコーデュロイシャツに注目。ガバッと着るだけで即オシャレ感がアップして、秋冬の「一軍シャツ」として大活躍の予感。その人気の理由を徹底解説！ 完売してしまう前に、ぜひ早めにチェックして。

着るだけでこなれ見え！ 秋冬ムード満点のコーデュロイシャツ

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\4,990（税込）

季節感たっぷりのコーデュロイアイテム。大人ルックに落とし込むなら、カジュアルに寄りすぎない “細畝” を選ぶのがおすすめ。こちらは抜け感のあるオーバーサイズ仕様で、体型カバーも助けてくれます。前後に差をつけたこだわりの裾デザインもポイント。デニムパンツと合わせれば、1点投入でグッとこなれた印象にアップデートできます。

くすみカラーからこっくりカラーまで豊富にラインナップ

カラーは秋コーデにぴったりの落ち着いた6色をラインナップ。こっくりカラーからくすみカラーまで、どの色もとっても可愛いんです！ こちらは華やかさと上品さを兼ね備えたボルドー。ブラウンのワイドパンツと暖色でまとめれば、シーズンムード満点の大人カジュアルが完成します。足元はクラシカルなビットローファーで、旬のレディライクに仕上げて。

毎日でも着たい！ イージーケア機能付き

デザインもシルエットも優秀なコーデュロイシャツには、他にも人気の秘密が。実は洗濯してもシワになりにくいイージーケア機能付きなんです！ お手入れ簡単なので、ついつい登場回数が多くなってしまいそう。こちらはふんわりスカートにシャツを腰巻きして、ほどよく甘さが漂うフェミニンカジュアルに。

ライトアウターにもなり着回し力抜群！

だんだん肌寒くなってきたこの頃。ほどよい厚み × ゆったりシルエットのコーデュロイシャツは、秋のライトアウターとしてもぴったり。ロンTとナロースカートのシンプルコーデに羽織るだけで、一気にシャレ感がアップ。あたたかみのあるくすみピンクカラーが、女性らしさと季節感を与えてくれます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子