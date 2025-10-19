フリーマン「『ショウヘイ・オオタニの試合』として記憶される」

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。打者として1試合3発、投手として7回途中10奪三振無失点の好投でシリーズMVPを受賞した。超特大アーチの直後、フレディ・フリーマン内野手の見せた“行動”に米ファンも抱腹絶倒したようだ。

大谷は初回のマウンドで3者連続三振を奪った直後、左腕キンタナから距離446フィート（約135.9メートル）の先制アーチを放った。そして第3打席では、右腕パトリックのボール気味のカッターを強振。打った瞬間に確信するアーチは場外へ消えた。飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大段弾だった。

その直後、現地放送局ではドジャースベンチの様子が捉えられた。打った瞬間にナインは総立ち。中でもフリーマンは両手を広げて喜んだ直後、頭を抱えて“嘘だろ”といった表情を見せていた。

米放送局「FOXスポーツ：MLB」公式X（旧ツイッター）は「あのショウヘイのホームランを見た後のフレディのリアクションはまさに全員を代表」とすれば、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」の野球アカウント「B/R Walk-Off」のXも「オオタニの2本目の本塁打の後にフレディの反応（涙）」としてその様子を紹介した。米ファンも“同調”したようで、「まさに当然の反応だよ」「私もも同じリアクションだった笑」「今の俺たち、みんなまさにそんな気分だよ！」「フレディの歯がすごすぎる」「めっちゃ面白い笑」と反響を呼んでいる。

ドジャースがシリーズ突破を決めた後のインタビューに応じたフリーマンは、「時々、自分の目で確かめなければいけないんだ。触ってみて、彼が鋼鉄で（体が）できていないかってことをね。正真正銘、素晴らしいよ。最高の舞台で、あんな活躍をするなんて。おそらく、（今日の試合は）『ショウヘイ・オオタニの試合』として記憶されるだろうね」と活躍を称えていた。（Full-Count編集部）