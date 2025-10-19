吉野が3安打2打点…ロッテは安田が2安打

「パーソル パ・リーグTV」は19日、都城運動公園野球場で行われた「第22回みやざきフェニックス・リーグ」楽天対ロッテを配信。11-2で楽天が勝利した。

楽天の先発・古賀康誠投手は、初回を3者凡退に抑えると、2回からは走者を背負いながらも要所を締める投球を披露する。5回には失策も絡んで2点を失ったが、7回99球6安打3四球3奪三振2失点（自責点1）でマウンドを降りた。

打線は5回、1死から石原彪捕手のソロで1点を返す。さらに2死一、三塁からホームスチールで同点に追いつくと、吉野創士外野手が適時二塁打を放ち、勝ち越しに成功。続く永田颯太郎内野手の適時三塁打でこの回4点を奪った。6回には打者一巡の猛攻、8回にも永田の適時打でスコアは11-2に。9回は小孫竜二投手が締め、試合は終了した。

勝利した楽天は、打っては永田が4安打3打点、吉野が3安打2打点をマークするなど、計16安打11得点。投げては先発の古賀が7回2失点、中継ぎ陣は無失点と、投打がかみ合った。敗れたロッテは、先発の廣池康志郎投手が4回2安打無失点の内容も、本前郁也投手が4失点、八木彬投手が6失点と踏ん張れなかった。なお安田尚憲内野手は2安打1打点を記録している。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



