店長「お前、ホントつかえないな！」お客様の前で怒鳴るなんて、、でも数日後 → 店長の人生が転落したワケ

数年で店長や副店長が入れ替わるそんな職場にA店長という

面倒でちょっと厄介な上司がやって来ました。

案の定そのA店長は、とんでもないトラブルを起こしてしまい！？

今回は筆者の友人から聞いた面倒で厄介な上司とのスカッとエピソードをご紹介します。

イライラ！ 腹立つ店長！！ 身から出た錆の末路

従業員もA店長には不満があったため、今回の件はまさに「身から出た錆」といった感じとなりました。その後全国の店舗でも調査が行われ、この問題は大騒動となったそうです。

【体験者：30代・会社員女性、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：Kato Rira

シナリオライターとして活躍するも、出産と育児を機に、フリーライターに転身。バリキャリから、家庭と仕事の両立への転換を経験し、その思いをコラムに執筆。現在はママ、PTA、職場と家庭のバランスなどを主なテーマにコラムを執筆中。