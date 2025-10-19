「前代未聞のコラボ！」「ウキウキ♡」【スタバ】デザイン大優勝！「新作グッズ」

SNSでも大きな反響を呼んでいる【スターバックス】と【gelato pique（ジェラート ピケ）】の初コラボ。9月29日からスタートしたにも関わらず、限定ビバレッジは販売終了、コラボグッズもオンラインストアでは在庫切れ続出と、今回のコラボの人気が伝わってくるようです。今回は、店頭販売限定の「新作グッズ」を紹介します。

店舗をハシゴしてでも見つけたい！

今回のコラボグッズは、なんと全25型（51アイテム）もあり、@j.u_u.n__starbucksさんも「前代未聞のコラボにウキウキしっぱなしでした」と大興奮。「スターバックスカード」には、ボーダーと総柄の2種類のデザインが登場。どちらも、スターバックスのエプロンをつけたピケベアがとってもキュートなデザインです。

べアリスタも可愛くおめかし

スターバックスカードと同じ店頭販売のアイテム「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml + ベアリスタキャップ」。注目したいのは、飲み口部分のべアリスタキャップ。カップのデザインとお揃いのトップスとヘアバンドを付けておめかししたべアリスタは、毎日使いたくなる可愛さです。

【スターバックス】とジェラピケの可愛さがギュッと詰まった「新作グッズ」の数々。今回紹介した商品は、店舗によってはまだ在庫が残っている可能性もあるので、気になる人はぜひ探してみて。

