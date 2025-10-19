

timelesz

timeleszが19日、新曲「レシピ」(YouTube Ver.)ミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

【動画】公開されたtimelesz ｢レシピ｣ (YouTube Ver.)

「レシピ」は松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマ オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌。嬉しい時、楽しい時、大変な時。日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩る“レシピ”なんだ、という当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った一曲。辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！と優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマの世界観にリンクした温かいポップソングになっている。

こちらのMusic Videoは幼稚園で撮影を敢行。timeleszのメンバーが先生となって、園児のみんなと実際に幼稚園での一日を過ごすというドキュメンタリー要素も含まれた作品になっている。一緒にゲームをしたり、ダンスをしたり、給食を一緒に食べたり・・・と過ごしていくうちに、一日が終わるころのお絵描きタイムでは、園児たちから“大好き”のメッセージ入りのメンバーの似顔絵が集まり、笑顔あふれる空間となった。

子供達と心を通わせる中で生まれる自然な表情と優しい雰囲気が特徴で、日々の幸せやお互いを想い合う心の大切さを表現した映像も印象的。

この曲は11月12日に発売するtimelesz新体制初のCDシングル『Steal The Show / レシピ』に収録される。すでに公開されているもう一方の表題曲「Steal The Show」のMusic Videoは、観る人の心を掴みにいくというコンセプトの元、グループ史上最高テンポのダンスパフォーマンスと多くのシーンシチュエーションで構成されたスピード感あふれる映像が特徴で、「レシピ」のナチュラルな雰囲気とはまた違うtimeleszが楽しめる。