¤³¤Ü¤ì¤¿ÎÞ¡Ä10¿Í¤Ç¤Î·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤â¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡´ÆÆÄ¤Î°ÛÎã¤Î¸ÝÉñ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¡×
µþÅÔ¤ÎµÜËÜÍ¥ÂÀ¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï10·î19Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±ÄËº¨¤Î¥É¥í¡¼¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Î¤Ê¤«¤Ç¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡£ÅÓÃæ¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿DFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤Ï»î¹ç¸å¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¡Ö3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤òÁè¤¦¾å¤ÇÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡¢19°Ì¤ËÄÀ¤à¾ÅÆî¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¡¢µþÅÔ¤ÏÁê¼ê¤Îµ¤Ç÷¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£Á°È¾29Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤éFWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Æ±36Ê¬¤Ë¤ÏPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤â¡¢FW¸¶ÂçÃÒ¤¬Áê¼êGK¤ËÁË¤Þ¤ì¼ºÇÔ¡£Æ±AT¤Ë¤ÏDFÎëÌÚµÁµ¹¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾AT10Ê¬¡¢µÜËÜ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF»³ÅÄÉö´î¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£µÕ¥µ¥¤¥É¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿DF¿Ü³±ÑÂç¤Î·àÅª¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¤ÎDFÃæÌî¿ºÈ¤¬Â¤òÚ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î»³ÅÄ¤Ë¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹µÜËÜ¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼è¤é¤ì¤¿¤é¼è¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î·àÅªÃÆ¡£¡ÖÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬¼«¤é³ÈÀ¼´ï¤ò»ý¤Á¡¢Ê¿ÄÍ¤Þ¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½éÍ¥¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿µÜËÜ¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¡¢¤¦¤ó¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ù¤·ÎÞ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢者´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Î¸å²¡¤·¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬者¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÜËÜ¤ÏÁ´°÷¤Î·ëÂ«¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ÎµÜËÜ¤À¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢ÃÏ°è¤Ë²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ËÍ¤é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È½éÍ¥¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë