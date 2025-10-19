10月18日の横浜FM戦で副審を小突いて一発退場に

浦和レッズは10月19日、MF金子拓郎が18日に行われたJ1リーグ第34節・横浜F・マリノス戦（0-4）において、副審に対して不適切な行為を行い、退場処分を受けたことを受け、同選手が当面のチーム活動から離脱すると発表した。

問題の行為が起きたのは試合終了間際の後半アディショナルタイムだった。金子は判定に対する不満をあらわにし、副審を手で押す行為に及び、主審から即座にレッドカードが提示された。マチェイ・スコルジャ監督も「これは起こってはいけないことであり、このようなことが起こってしまったのを嬉しくは思いません」と話し、金子はチームメートにも謝罪。クラブはこの行為について「いかなる理由があろうとも、審判員へのリスペクト精神を欠く行為は到底許されるものではない」と厳しく言及した。

試合後、堀之内聖スポーツダイレクターが本人と面談。金子自身も行為の重大さを理解し、深く反省しているという。クラブは「選手教育の徹底と再発防止に全力で取り組む」としたうえで、19日から金子をチーム活動から離脱させることを決定した。今回の事案については、今後Jリーグ規律委員会にて懲罰の内容が正式に決定される予定であり、クラブは「処分内容を厳粛に受け止める」としている。

浦和は最後に「今回の事案により、多くの方々にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、再発防止に向けた取り組みの強化を約束した。（FOOTBALL ZONE編集部）