人気グラビアアイドルの榎原依那（27）が2025年12月3日に2nd写真集（講談社）を発売することを、このほど発表した。それに併せて、「自身初」のヒップライン丸見えな先行カットも公開した。



2024年2月にグラビアデビューを果たし、その「グラマラス」すぎるボディで、メジャー雑誌のカバーを数々飾った榎原。”グラビア界の超新星”と呼ばれた逸材が、自ら「1st写真集では表現できなかった”さらなる境地”を追求したい」と臨み、現場でも積極的にアイディアを出すなど試行錯誤を重ねた2作目の発売が決まった。



同作の舞台は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。先行カットでは、自身初となるTバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆ショットも公開された。隠すところの方が少ない、大胆なヌーディーショットに挑むなど、過去最大露出のカットも多数収録されている。



榎原本人は2作目の写真集について「去年には出せなかったであろう大人の色気を存分に出せた気がします！笑」と自信満々の様子。「キラーカットも自信あるのでぜひみなさんお楽しみにしてて欲しいのと絶対ゲットしてください！」とアピールした。



◆榎原依那 （Enohara Ina）27歳、T164。大阪府出身のタレント。24年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。昨年に1st写真集「Inaism」を発売し、重版を重ねてロングヒットに。



（よろず～ニュース編集部）