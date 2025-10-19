１９日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、自民党と日本維新の会が２０日にも連立政権合意書に署名する見通しとなり、２１日の首班指名選挙で高市早苗新首相誕生の可能性が高まったことを報じた。

同番組では、この日、大阪市内で常任役員会を開いた維新が政策協議の対応を吉村洋文代表と藤田文武共同代表に一任することを決めたことを報道。

コメンテーターで出演の直木賞作家・今村翔吾さんは共演のクイズプレーヤーでタレントの伊沢拓司の「政局というのは見てると面白い部分はあるんですけど、我々、国民一人ひとりの声がないがしろにされてる、後回しにされてる感は否めないと思いますね」とのコメントを受け、「政局というと、マイナスのイメージがやっぱり強いですし、確かに空白期間というのはあると思うんですけど、この政局を引き起こしたのも我々の選挙における選挙行為によって、ここまで持ってきたと」と発言。

「２５年間、大きく動かなかったものを僕たちの選挙で動かしたという見方をすれば、やはり政治への関心を僕らの気持ち的にも、もっと、もっと監視していけば、政治を僕たちが変えていけるのかなという関心につながるのかなと思います」と続けていた。

２６年続いた自民と公明党の連立解消、そして自民と維新の連立誕生濃厚となった現状について「僕は歴史になぞらえてと、よく言いますけど、この行為自体が歴史に残るような事件というか、一つの事象として残るだろうし、これ（自民と維新の連立）がどうなるのか。呉越同舟になるのか、旧敵でもうまくやっていけるのか分からないんですけど、やっぱり昔と違ってＳＮＳとかもあるんで、それが２５年前とは大きく違うんで、国民はしっかり見てると思います、今回の動きを」と話していた。