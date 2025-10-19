◇高校野球秋季近畿大会1回戦 大阪桐蔭7-1市和歌山（2025年10月19日 さとやくスタジアム）

高校野球の秋季近畿大会は19日に1回戦が行われ、大阪桐蔭（大阪）が市和歌山を7―1で下して初戦を突破した。

「4番・三塁」の谷渕瑛仁（2年）がサイクル安打を達成し、来秋ドラフト候補に挙がる最速151キロ右腕・丹羽涼介（2年）の攻略に貢献。3回1死一塁で放った左中間への適時二塁打を皮切りに、5回に右前打、7回には右越えの適時三塁打、9回先頭では2番手の変則右腕から公式戦2本目となるソロを右翼席に着弾させた。最後は一発でサイクル安打を達成させるも、「（サイクル安打と）気付いていなかったです」と笑った。

大会屈指の本格派右腕である丹羽の対策として、1学年上で最速150キロを超える森陽樹、中野大虎（ともに3年）の両右腕と真剣勝負を繰り返してきた。その成果もあり、「めちゃくちゃ速いとは感じなかった」と先輩投手陣に感謝した。

◇谷渕 瑛仁（たにぶち・えいと）2008年（平20）6月14日生まれ、高知県四万十町出身の17歳。小1からソフトボールを始め、中学で宇和島ボーイズに所属して野球に転向。大阪桐蔭では2年秋から背番号3でベンチ入り。50メートル走6秒6。1メートル77、77キロ。右投げ左打ち。