女優・横山めぐみ（56）が、18日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。SNSで“大騒ぎ”になった出来事を告白した。

この日の番組は「1968、69年生まれの同世代女子会」として、横山のほかに、フリーアナウンサーの有働由美子（56）、女優・菊池桃子（57）、元宝塚歌劇団月組トップスター・紫吹淳（56）、タレント・かとうれいこ（56）がトークで盛り上がった。

番組では、かとうれいこの27年ぶり写真集が話題となり、横山が「勇気をもらえる」と話すと、有働から「何、他人事のように言ってるんですか」とすかさずツッコミが入った。

「インスタで発見したんですけど」という有働が見せたのは、横山がプールサイドで水着で横になり、くつろぐセクシーな写真だった。

これには横山も「あー」と手をたたいて恥ずかしそうに反応。「これね。キレイに撮れたな、と自分でも思ったから上げたんですが、結構大騒ぎになっちゃって」と後日談を明かした。

普段の3倍のリアクションがあったといい、うれしさより恥ずかしさが上回ったのだとか。「そんなつもりじゃ…」という横山に、実際にインスタを見ていたかとうも「なんか、ドキッとしました」と、正直な感想を口にした。

「どういうシチュエーション？」と有働は詳細を聞きたがり、横山はハワイのホテルで撮影したと回想。「割と男性のファンが多いので…。でも、あまりにもみんなに喜ばれて」と気持ちが下がったというが、かとうは「素敵」と話していた。