JO1、5周年記念イベント『JO1 5th Anniversary 〜祭り〜』完全版放送決定 與那城奨「今までとは違うライブを楽しんで」
グローバルボーイズグループ・JO1が、18日、19日の2日間にわたって、東京・海の森水上競技場 特設会場で開催した5周年記念スペシャルイベント『JO1 5th Anniversary 〜祭り〜』が、20日午後11時から深夜1時まで「フジテレビTWO ドラマ・アニメ」で独占放送されることが19日、発表された。
【写真】ボルドー衣装で登場！Stray Kids名曲をカバーしたJO1
同イベントは、JO1初の野外単独ライブとなり、2日間で首都圏最大級の1万5000発を超える花火が夜空を圧倒的に彩り、JO1の音楽・生パフォーマンスがシンクロする特別なステージ。5周年アニバーサリーにふさわしい豪華かつ壮大な祭りとなった。
番組では、19日のライブの模様に、当日の生配信では届けられなかった、ライブに向かうメンバーたちの熱い思いが詰まったバックステージ映像を追加した完全版を送る。
リーダーの與那城奨は「僕たちの感謝の思いが詰まったライブ！花火と共に最高の思い出にしてほしいと思います！初の野外単独ライブで今までとは違うライブを楽しんでください！最高のライブ、花火、そしてパフォーマンスすべてをぜひご覧ください！」とコメントを寄せた。
