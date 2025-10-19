『仮面ライダーガヴFS』ヒーローショーの情報解禁 ストマック社創業者のゾンブ・ストマックが登場 声は島田敏
8月に最終回が放送された令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』。そんな『仮面ライダーガヴ』の全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』が19日に閉幕した。
【写真】一体なぜ？ 並び立つ仮面ライダーガヴ オーバーモード＆マスターモード
ヒーローショーの一部を解禁。仮面ライダーガヴ ファイナルステージ「フルミックスフレーバー」には仮面ライダーガヴ オーバーモードと仮面ライダーガヴ マスターモードが共闘し、敵に立ち向かった。本来並び立つことない2体がなぜ共闘できたのか、詳細はぜひアーカイブ配信で。
そして、「最後にして最初の敵」としてベールに包まれていた最強の敵として、ショウマの祖父であり、デンテ・ストマックの兄、ストマック社創業者のゾンブ・ストマックが登場した。ゾンブの声は島田敏が担当。どうして蘇ってしまったのかもアーカイブ配信で確認できる。
また、『ガヴFS』の思い出を1冊にまとめたフォトレポートと第1部「ファイナルステージ」の公演台本、「仮面ライダーガヴ オーバーモード＆マスターモード」のアクリルスタンドがセットになった特別なガヴFS メモリアルセットの発売が決定した。さらに、ブロマイドセット、ご当地仮面ライダーガヴ アクリルスタンドセットやストマック社“真”完全無欠アクリルジオラマ、つながるチャームご当地ゴチゾウセットなどツアー終了後ならではの事後通販グッズも充実している。事前通販、会場でも売り切れが続出したイベントオリジナルグッズの受注販売も決定した。
■登壇キャスト
【全公演登壇キャスト】
知念英和（仮面ライダーガヴ／ショウマ）
日野友輔（仮面ライダーヴァレン／辛木田絆斗）
宮部のぞみ（甘根幸果）
庄司浩平（仮面ライダーヴラム／ラキア・アマルガ）
【東京公演 DAY2ゲスト】
・10：00の回「ガヴオールスターズ大集合スペシャル！」
塚本高（ランゴ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
千歳まち（グロッタ・ストマック）
川崎帆々花（シータ・ストマック／※崎＝たつざき）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
・13：30の回「研究者大集合スペシャル！」
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
多田野曜平（デンテ・ストマックの声）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
FANTASTICS（※ゲストアーティスト）
・17：00の回「仮面ライダーガヴ スペシャルファイナルステージ！」
塚本高史（ランゴ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
千歳まち（グロッタ・ストマック）
川崎帆々花（シータ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
FANTASTICS（※ゲストアーティスト）
【全公演トークショーMC】
オジンオズボーン篠宮暁
■「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」あらすじ
それぞれ、新たな未来へと歩み始めたショウマ、絆斗、幸果、ラキア。そんな4人が、そして奴等がまた一堂に会す…!?
ショウマと幸果がはぴぱれの出張依頼でやってきた「混沌の祠」。そこで偶然、ライターの仕事で祠の言い伝えを調べにきた絆斗と鉢合わせる。そこへグラニュートの襲撃が？
幸果「あ！祠が！」
いわくつきの祠が壊れると共に現れる5人の黒い影…。そして、立ちはだかる「最後にして最初の敵」。
みんなと紡ぐ「さよならじゃない」物語が始まる。
