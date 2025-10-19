入院していたママさんが帰ってきたら、ワンコが大喜びで迎えてくれて…？愛にあふれた再会シーンが感動を呼び、投稿には「とっても嬉しそう」「会いたかったよ！って言ってる」「甘えてる姿が可愛いすぎる」といった声が寄せられています。

【動画：入院を終え帰宅したママ→犬がドアの前で待っているのが見えて…あまりにも愛おしい『再会の瞬間』】

入院していたママさんが帰宅したら…

Instagramアカウント「stylish.face」に投稿されたのは、入院していたママさんと豆柴の「モカ」ちゃんが再会した時の様子です。

帰宅したママさんは、リビングのドアの前で「モカ」とお名前を呼んでみたそう。するとすぐにモカちゃんがやってきて、ドアの向こうで待機し始めたとか。すりガラス越しに見える健気で可愛い姿に、キュンとせずにはいられません！

そしてママさんがドアを開けると、モカちゃんが「おかえりなさい！」とお顔をひょっこり。ママさんのそばにやってきてクンクンと匂いを嗅いだ後で、嬉しそうにくるりと回って大歓迎してくれたそうです。

ワンコとの愛にあふれた再会シーン

「ただいま～」とママさんが頭を撫でると、ピタッとくっついて甘え始めたモカちゃん。「会いたかったよ」と素直に行動で伝えてもらえて、ママさんも嬉しかったようです。そしてママさんがもっと撫でてあげようと床に座ると、モカちゃんは膝にお顔を埋めてきたとか。

ママさんが「可愛い～」とデレデレしながら撫でてあげている間、ずっとお顔を膝に押しつけていたというモカちゃん。「もう一生ママから離れない！」と言わんばかりの姿が、たまらなく愛おしいです。

ちょうど換毛期が始まる頃だったので、ふれあっているうちにママさんの服に抜け毛が…。しかしモカちゃんがとても気持ち良さそうにしているので、ママさんは毛まみれになりながら全力でマッサージをしてあげたそう。愛にあふれた光景は、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれます。

安心して眠る姿が愛おしい

ママさんとたっぷりふれあった後、モカちゃんは毛布に包まって眠り始めたそう。ママさんがいない間、ずっと寂しそうにしていたというモカちゃん。やっとママさんに会えて安心したようで、すやすやと穏やかな表情で眠っていたそうですよ。そんなモカちゃんの愛らしい姿を見て、ママさんも元気と癒しをもらえたことでしょう。

この投稿には「愛を感じる」「喜びが溢れてる」「泣けてきちゃった」「離れてた分、余計に愛おしいですよね。思う存分甘えてくれてかわいい」といったコメントが寄せられています。

モカちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「stylish.face」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「stylish.face」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。