2匹のワンコがいるお家に、赤ちゃんがやってきたら…？ワンコが赤ちゃんにはじめましてのご挨拶をする光景が尊いと反響を呼び、投稿は記事執筆時点で17万1000回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃんが家にやってきた結果、犬が怖がって…落ち着いた後に見せた『はじめまして』】

ワンコと赤ちゃんのはじめましてのご挨拶

Instagramアカウント「uni__1110」に投稿されたのは、豆柴の「うに」ちゃんと「きぬ」君のお家に赤ちゃんがやってきた日の様子です。最初、きぬ君は赤ちゃんを怖がっていたそうですが、しばらくして心が落ち着いたら興味が出てきたようで…？

なんときぬ君は自分から寝ている赤ちゃんのそばに行き、寝顔をじーっと見つめ始めたとか。どうやら「はじめまして。これからよろしくね」とご挨拶してくれているようです。少し戸惑いながらも優しい眼差しを向けている姿から、赤ちゃんを家族の一員として受け入れようとしていることが伝わってきます。

尊い光景にほっこり

きぬ君が赤ちゃんにご挨拶している間、うにちゃんもそばにいて様子を見守っていたとか。そしてきぬ君がご挨拶を終えて立ち去った後も、うにちゃんは赤ちゃんのそばを離れようとしなかったそう。

おそらくただ静かに見守り続けることが、うにちゃんなりの「我が家へようこそ」というご挨拶なのでしょう。赤ちゃんと2匹の尊い姿は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎてきゅんきゅんしちゃいました」「微笑ましくて癒されます」「子守りするようになりそう」「これからが楽しみ」といったコメントが寄せられています。

仲良し親子の日常

うにちゃんときぬ君は血の繋がった親子で、一緒に遊んだりお昼寝したりしながら仲良く暮らしているそうです。

息子のきぬ君はやんちゃなので、お母さんのうにちゃんはワンプロの相手をするのが大変なようですが、やられっぱなしではありません。しっかり反撃して母の威厳を見せつけた結果、最後にはきぬ君の方がたじたじになってしまうこともあるのだとか。

いつまでもうにちゃんときぬ君が仲良しでいて、幸せあふれる日々を過ごせますように。

うにちゃん＆きぬ君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「uni__1110」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「uni__1110」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。