山に捨てられて、汚れた姿で歩いていたところを保護されたコーギー。家族に出会ったその日の様子を捉えた光景は記事執筆時点で45万回を超えて再生されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：山に捨てられ、ボロボロ姿で歩いていた犬を保護→不安そうな表情で…涙が止まらない初日の様子】

山に捨てられていた犬を保護→当日、不安そうな表情を浮かべていて…

TikTokアカウント『kingpippi_marronchan』に投稿されたのは、コーギー「マロン」くんのお姿。お迎え当日の様子が話題になっているのです。

当日、不安そうな表情を浮かべていて…

山に捨てられて、ひとりぼっちで歩いていたところを保護されたというマロンくん。ボロボロの毛並み、汚れきった体から山での生活が短くはなかったことが分かったといいます。

とても不安そうで、人の顔色を伺うのに目を合わせない…出会ったばかりのマロンくんの振る舞いから、心の闇の深さが伺え、当初は家族も困惑したのだそう。

お迎え当日、何とか受け入れてくれるトリミングサロンを必死で探し、キレイな体を取り戻したというマロンくん。

お家の中に入ってから、何度も優しく声を掛けてもらい、優しい手に触れることで少しずつ表情が和らぎ、目を合わせてくれるようになったそう。

お父さんと初対面の時は、たくさんの不安と少しの期待がせめぎ合うような、困惑した表情を浮かべていたといいます。

人間によって傷つけられたにも関わらず、不安ながらも噛んだり怒ったりもせずにもう一度信じようとしてくれたマロンくんのお姿にご家族は『必ず幸せにする』『出会えてよかった』と感じずにはいられなかったのだそう。

現在の姿に感動の声も

ご家族の愛情によって自信を取り戻し、笑顔で過ごすようになったマロンくん。今では無防備にお腹を放り出して眠ったり、わざと飼い主さんの呼びかけを無視して自由気ままに遊んだり、幸せに暮らしています。

この投稿には「こんな温かい家族に拾われて何より」「コーギーは本当に表情に出るのよく分かる。お利口そうだしすぐ懐いてくれそうですね」「見つけてもらえて良かった…」「捨てるのはもちろん許せないが、そんな所で一生暮らすより、捨てられたことでより良いところに来れたようでよかった」など多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kingpippi_marronchan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。