写真左から、松尾崇氏、広瀬浩一氏、栗原絵里子氏、梅沢保雄氏

任期満了に伴う鎌倉市長選は１９日、告示され、届け出順にいずれも無所属で、新人で元市議の栗原絵里子氏（５６）と現職で５選目を目指す現職の松尾崇氏（５２）、新人で造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）、新人で電機メーカー社員の広瀬浩一氏（６１）の４人が立候補した。投開票は２６日。

４期１６年の松尾市政に対する評価や、同市深沢地区への庁舎移転問題、深刻化する訪日観光客らによるトラブル対策などが主な争点に論戦が交わされる。

市政初の女性市長を狙う栗原氏は「行政が市民の声をすくい上げる仕組みづくりが必要」として自治基本条例の制定を訴える。庁舎分散化計画は白紙撤回にし、移転の是非を住民投票で決める意向を示している。

松尾氏は「市民一人一人が支え合う共生社会の実現に尽力してきた」とし、学びの多様化学校や障害者雇用の促進などの実績を強調。庁舎分散化による庁舎移転推進のほか、観光税や宿泊税の導入を掲げる。

梅沢氏は庁舎移転について「市議会が割れている段階で急ぐものではない」として計画の一時中断を主張。荒れた山の整備のために独自に基金を創設するほか、交通渋滞改善のためトンネル整備も掲げる。

広瀬氏は「市民が１人残らず幸せになる街づくりをしたい」として、行政コストの見直しや地方創生に力を注ぐ。庁舎移転計画は白紙とし、新たなスマートシティー開発や交通網の再整備なども呼びかける。

期日前投票は２０〜２５日、市役所と大船行政センターで、２３〜２５日で腰越、深沢、玉縄の各行政センターで午前８時半〜午後８時に行われる。

１８日現在の有権者数は１４万９９０５人（男６万９９０６人、女７万９９９９人）人。