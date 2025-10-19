「to be on thin ice」の意味は？わからなかったら答えを見て！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to be on thin ice」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「危険な立場に立つ、危ない橋を渡る」でした！
直訳は「薄氷を踏む」。
不安定や危険な状況で、リスクの高い行動をとるという意味です。
たとえば、あなたは何度も遅刻してしまい、上司に何度も叱られ、クビになってもおかしくないという状況はこの表現にぴったり！
もう一度ミスをしてしまったら、まずい状況になるというニュアンスがありますよ。
「Don’t be late again. You’re on thin ice.」
（もう遅刻するなよ。ギリギリの立場にいるからね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
