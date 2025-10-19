¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÅØÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡ª¡ÚRay㋲¡¦ÃæÀî¹ÈÍÕ¡Û¤ËÊ¹¤¯¡ÉÌ´¤ò³ð¤¨¤ëË¡Â§¡É¤È¤Ï¡©
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤»Å»ö¤Ï¼«¤é¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¹ÈÍÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëË¡Â§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÈë·í¤ä¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤Ï¡Ä¡©¤·¤´¥Ç¥¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾¸À¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¤·¤´¥Ç¥¹ÈÍÕ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëË¡Â§
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤»Å»ö¤Ï¼«¤é¤ÎÅØÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿♡
Topic ¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÈ¾Ç¯¤ÏÂ³¤±¤Æ¤ß¤ë
¡Ö»ä¤Î·Ð¸³¾å¤À¤±¤É¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¡ÖºÇ¶áÄ´»Ò¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤È¾Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢È©Çº¤ß¤¬¸º¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¤È¤¤Ï¡¢È¾Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤¬¿©À¸³è¤ò°Õ¼±Åª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÅØÎÏ¤Ï½¬´·²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¡£
¤À¤±¤É¡¢¿É¤¤¤Î¤ÏºÇ½é¤Î1¥õ·î¤Ç¡¢¤½¤Î1¥õ·î¤òÂÑ¤¨¤ì¤Ð¼«Á³¤ÈÂÎ¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎÈ¾Ç¯¡£¤½¤ì¤¬Âç»ö¡ª¡×
Topic ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ë
¡Ö¿·¤·¤¤»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ»ä¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£Æâ¿´¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤Ë°û¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢»ä¤¬¤½¤Î»Å»ö¤ò¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Þ¤¿¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ï¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¤Í¡×
Topic ÂÎ¤â¿´¤â¾ï¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë
¡Ö2025Ç¯¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£·ò¹¯¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¤è¤¯±¿Æ°¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¿²¤ë¡£ÂÎ¤¬·ò¹¯¤À¤È¿´¤âÉÂ¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¿´¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÃ¯¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤éµÙ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÇÆ¨¤²Æ»¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤âÊÝ¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤¦¡×
ÃæÀî¹ÈÍÕ
¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤¯¤ì¤Ï¡ü2000Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£A·¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
10·î¸ø³«Í½Äê¤Î10Ê¬¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþÈà½÷¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Mien¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ÃæÀî¹ÈÍÕ