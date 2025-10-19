言えることは言った!今後は遅刻がなくなることを期待して｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】
1度、ふうかさんに対してブチ切れたさほさん。さすがに遅刻することは無くなるのでは?と後輩は言います。周りが結婚や出産で遊べなくなる時期、気軽に遊べる友達が貴重だと、職場の上司は自身の体験を交えて伝えてくれました。
©eikiccy
さほさんは以前、何度も遅刻するふうかさんに対してブチ切れました。
©eikiccy
©eikiccy
言いたいことは伝えたさほさん。ふうかさんにきちんと伝わっていれば、今後遅刻することはないだろうと言います。
©eikiccy
©eikiccy
さほさんのガチな相談に、真剣に答えてくれた上司と後輩。上司は自分の経験も踏まえて、さほさんにアドバイスしました。
©eikiccy
©eikiccy
突然、カラオケに一緒に行ってくださいと誘ってくる後輩。さほさんの反応は?
©eikiccy
さほさんは、何度も遅刻してくるふうかさんに、言いたいことは伝えました。それをしっかり、ふうかさんが理解して続かないといいのですが…。さほさんの些細な悩みの相談に乗ってくれる職場の方々。とても心強いですね。
｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。
社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。
ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。
記事作成: momo0302
（配信元: ママリ）