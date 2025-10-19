5周年のJO1、記念イベント開催「ステージを楽しむことが僕たちのできること」 2日間で2万発の首都圏最大級花火

5周年のJO1、記念イベント開催「ステージを楽しむことが僕たちのできること」 2日間で2万発の首都圏最大級花火