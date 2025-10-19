阪神がＣＳファイナルＳでＤｅＮＡを３タテ（４勝０敗）と圧倒し、日本シリーズへ駒を進めた。レギュラーシーズン最終戦から１２日のブランクを経ての圧勝劇を、デイリースポーツ評論家・佐藤義則氏が振り返ると共に、日本シリーズへの期待感を語った。

◇ ◇

まずはＣＳファイナルＳ第１戦。阪神は０−０で迎えた六回、ようやくチャンスらしいチャンスをつくり、１死二塁から近本が三盗、森下の適時打で先制点を奪った。

レギュラーシーズンから２週間近く、試合から遠ざかっていた阪神。私見だが、投手はシート打撃登板などの調整で何とか対応できるが、野手は生きた球を見るブランクが長いほど、対応に時間がかかるのではないか。

実際に、第１戦では五回までに、ＣＳファーストＳを戦ったＤｅＮＡが５安打、阪神は２安打。当然、投手のできも左右するので、ブランクだけの差とは言い切れないが、いきなり活発に、というわけではなかった。

それでも勝てたのは、近本の判断力と、主力、この場合は森下の勝負強さに他ならない。

続く第２戦も佐藤輝の２打点と森下のサヨナラ本塁打。３戦目は佐藤輝の先制本塁打、大山の適時打。こうして見れば、いかに阪神のクリーンアップが重要な場面で仕事を果たしているかがよく分かる。それは、試合のブランクを超えたメンタル、というところも大きいのだろう。

もちろん第３戦の、高橋の八回途中までノーヒットという圧巻の投球を筆頭に、村上、才木の先発陣、そして救援陣もレギュラーシーズンと変わらず安定していたことが支えとなっていたことは言うまでもない。

打ちまくっての大量得点ではなく、効果的な得点と、盤石の投手陣。リーグ戦同様の試合運びでＣＳを勝ち抜けただけに、日本シリーズも阪神らしい試合が望めるだろう。

ただソフトバンク、日本ハムともに、いずれも力のある投手が多い。シリーズもこの並びで先発を組んでくるとすれば、序盤は村上、才木が投手戦を演じる展開となるだろう。となれば、特に森下、佐藤輝の得点力に比重はかかってくる。早い回に、近本を中心に、中軸にチャンスを回す流れに持ち込む。勝機を拡大するには、目新しさよりも、阪神らしさを発揮することが重要だ。