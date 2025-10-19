姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleで活動する頓知気さきなさん(25)の初となるフォトスタイルブック『また明日!』(光文社)の電子版が、未公開カット5ページの特典付きで25日にリリースされます。



83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、1泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気さんが撮って欲しかったというフォトグラファー・松岡一哲さんが撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景のなかで撮影が行われました。また、熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔も収録しています。



温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは“25歳の大人の表情”を披露。対照的な魅力が詰まったグラビアとなっています。



全26ページにわたる読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え、“色”にこだわる頓知気さんが、さまざまな色の組み合わせをテーマにつづったポエム企画や、100問100答なども収録。彼女の思考や感性をより深く知ることができる内容となっています。



頓知気さんは「スマホでいつでも読み返せる電子版は、紙の本と違ったよさがあります。本誌に掲載できなかった電子版限定のカットもナチュラルな表情の私が写っていますので、ぜひチェックしてみてください」とコメントしています。



【頓知気さきなさんプロフィル】

とんちき・さきな 25 歳 2000年3月6日生まれ 大阪府出身 T160 B 型 2018年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし活動中。2019年にミスiD2019を受賞。2019年5月より「青春高校3年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。2022年8月から『bis』レギュラーモデルに。2023年より本格的にソロ活動もスタート。