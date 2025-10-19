SKE48卒業後、地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務めるなど、俳優として活躍中の北野瑠華さんのFLASHデジタル写真集「北野瑠華 波間に誘われて」がリリースされました。



【写真】テニススコートめくり下着チラ見せ ビーチでTバック 北野瑠華さんが限界突破

2024年発売した1st写真集が大ヒット！勢いそのままにドラマ「グラぱらっ！」で主演に抜擢されるなど、今絶好調の北野さんの爽やかな笑顔と無邪気なしぐさが詰まったデジタル写真集が完成しました。ビーチやプールでの夏らしいショットから、大人びた表情のランジェリー姿や大胆水着のセクシーショットまで、彼女の魅力を余すことなく収録。まぶしい太陽の下で輝く彼女のダイナマイトボディに心を奪われる一作です。



週刊FLASH（光文社）に登場した北野さんは可憐な笑顔や抜群のプロポーションを見せた撮り下ろしを披露。インタビューで女優としての次なる目標について語っています。



【北野瑠華さんプロフィール】

きたのるか 26歳1999年5月25日生まれ 岐阜県出身 T158 2013年にSKE48の6期生としてデビューし、2019年にはチームKIIの副リーダーに就任。2024年6月にグループを卒業し、同年9月に発売した1st写真集が大きな話題を呼んだ。2025年は地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務めるなど、活動の幅を広げている。最新情報は、公式X（@official_ruka25）、公式Instagram（@rukakitano0525）にて