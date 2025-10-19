ドジャースがシリーズ突破を報告

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。1試合3発、7回途中10奪三振無失点と二刀流で圧倒しチームをワールドシリーズに導いた。試合後、球団公式がシリーズ突破を報告。その写真の違和感にファンが注目している。

圧倒的なパフォーマンスを披露した。初回を3者三振で切り抜けると、その裏の第1打席で豪快弾。さらに4回には右翼場外に飛ばす飛距離469フィート（約142.9メートル）の特大弾。7回にもバックスクリーン左に運んだ。投手としては6回0/3で100球を投げて2安打無失点。最速100.3マイル（約161.4キロ）で10奪三振、3四球で勝利投手となった。

異次元の活躍でシリーズMVPを受賞した。試合後、球団公式は「ロサンゼルス・ドジャースが2025年ナショナルリーグのチャンピオンです！」と投稿。そこには、二刀流の大谷だけ投手と野手の2人写っている。

ドジャースの日本人は3人のはずがここには4人。この違和感にファンも注目。「写真を見るに、明らかに同じ顔をした人がいるのですが」「2人いるので別人設定」「大谷さんが2人いるww」と注目するファンがいた。（Full-Count編集部）