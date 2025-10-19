◆全日本実業団対抗女子駅伝予選会（プリンセス駅伝） （19日・福岡県宗像ユリックス発着＝6区間42・195キロ）

三井住友海上が大会新記録の2時間15分53秒で1位。九州勢では4位京セラ、11位肥後銀行、15位クラフティアが入り、上位16チームに与えられる本大会（クイーンズ駅伝）の出場権を得た。

クラフティアは今月1日に九電工から社名変更したばかり。昨年は予選会を欠場していたこともあり、井手貴教監督は「ヒヤヒヤしたけど目標のところをクリアしてくれてホッとした。新社名となったことと、昨年の出場を逃していたので『今年こそは』と思っていた」と胸をなで下ろした。

2年ぶりのクイーンズ駅伝出場を決めたクラフティアの選手たち

2区を終えて25位と出遅れたものの、3区以降で順位を上げ、5区の唐沢ゆりが区間8位の力走で出場圏内の15位まで浮上した。予選会を欠場した昨年は自身のけがも影響してメンバー編成ができなくなっただけに、「絶対にクイーンズ駅伝に行きたかった。2年分の思いを込めて走った」と力を込めた。

新社名アピールの責任も感じていた。社名変更後、男女を通じて初の地上波テレビ中継されるレース。しかも全国ネットだ。唐沢は「ちょっと社長からの圧が…。いかに『クラフティア』を宣伝できるか考えていた」と冗談交じりに振り返る。クイーンズ駅伝出場権のボーダーライン上だった上、世界選手権女子マラソン7位で注目を集める小林香菜（大塚製薬）と競り合っていたこともあり、頻繁にカメラに抜かれて社名変更もアナウンスされた。効果はてきめんだったようだ。

2年ぶりに挑むクイーンズ駅伝の舞台。チームは過渡期で若手も多く、29歳の唐沢の担う役割は大きい。「今は一人一人の力を与えられた区間で出し切ることが先決。（予選15位通過で）クイーンズ駅伝に行ったら下から2番目の実力。それより上を目指すことができれば今年はいいと思う」と話した。（伊藤瀬里加）