テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１６日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は「水掛け厳禁 女子びちゃびちゃ論」。加護亜依、ぼる塾・あんり、Ａマッソ・加納、元ＨＫＴ４８・田中美久、元ＡＫＢ４８・福留光帆、ベッキーら６人でバチバチのディベートバトルを繰り広げた。

「好きになった男に貢ぐのは…」をテーマに「大いなる愛」チーム、「ちょっとだけ悪」チームに分かれてバトル。あんりは「大いなる愛」チームに振り分けられ「『貢がなきゃ』はダメと思うんですけど『貢ぎたい』はいいんじゃないかな。愛を表すだけだから。『貢がなきゃ、貢がなきゃ』はだめだけど、『貢ぎたい』で貢げたら幸せしかない」と主張した。

反論する「ちょっとだけ悪」チームの加護は「（男性を）自分の子どもだと思ったときに、自分の息子を甘やかしていいのかっていう…。男の人って、たぶん小さい頃から大人になってもずっと少年じゃないですか。こっちが甘やかしてしまうと、この子は頑張らなくなる気がするんですよね」と母親目線でディベート。あんりは「それ、偉そうなんじゃないですか？育てようっていうのは」と指摘した。

加護が「（男性とは）割り勘か奢ってもらうか。そうしないと（男性は）仕事を頑張らないじゃん？」と展開すると、あんりは「なんで、そもそも仕事を頑張ってない男を選ぶのかが分かんない。そもそも自分で頑張れる奴を選んで、その人といないと…。だから不幸なんじゃないですか？」と強烈な一言を投げかけた。

加護は「私、全然不幸じゃないよ！てかさ、知らないくせにさ、不幸とか言わないでもらっていい？」とガチトーンで不快感を示した。

ベッキーが「怖え…」と萎縮する中、あんりは「こっちは子どもの頃から見てますから」と応じ、加護は「私、超幸せだから。びっくりした、今…」と続けた。盛山は「すごいこと言う…」と苦笑していた。