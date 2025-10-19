BE:FIRST、ファンが選んだ「BE:ST LIVE」収録内容が決定＆ダイジェスト映像公開
BE:FIRST / “BE:ST” Live -Digest-サムネイル
7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTベストアルバム「BE:ST」（10月29日リリース）のBMSG MUSIC SHOP盤に収録される「BE:ST LIVE Selected by BESTY」の収録内容が決定し、ダイジェスト映像が公開された。
【動画】公開されたBE:FIRST / “BE:ST” Live -Digest-映像
本映像は10月29日にリリースされる初のベストアルバム「BE:ST」のBMSG MUSIC SHOP盤に収録される「BE:ST LIVE」のダイジェスト映像だ。BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める《BE:ST LIVE投票》で決定した上位10曲が収録される。4都市9公演を回ったドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のラストを飾った「Slogan」や、初開催となった『BMSG FES’22』でのエモーショナルな「Grateful Pain」、初の東京ドーム公演のオープニングを飾った「Gifted.」など、まさにこれまでのBE:FIRSTの”BE:ST LIVE”が収録されている。「BE:ST」BMSG MUSIC SHOP盤収録【BE:ST LIVE Selected by BESTY】1.Slogan 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE"2025.1.9 in TOKYO DOME】2.Grateful Pain 【BMSG FES’22】3.Gifted. 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"2024.3.3 in TOKYO DOME】4.Salvia 【BMSG FES’23】5.Message 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】6.Blissful 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE"2025.1.9 in TOKYO DOME】7.Scream 【BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ″Mainstream″ 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium】8.Kick Start 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"2024.3.3 in TOKYO DOME】9.BF is... 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】10.To The First 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"2024.3.3 in TOKYO DOME】
また、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとしてBANVOXが手掛けた「BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX」が付属され、トラックリストが解禁になった。01.Intro02.Shining One (BANVOX EDIT)03.Move On (BANVOX EDIT)04.Spacecraft05.Betrayal Game 06.Bye-Good-Bye (BANVOX EDIT)07.Stare In Wonder 08.Sailing (BANVOX EDIT)09.Set Sail (BANVOX EDIT)10.Be Free11.Brave Generation (BANVOX EDIT)12.Slogan13.Masterplan14.Scream (BANVOX EDIT)15.Smile Again16.Message17.Kick Start (BANVOX EDIT)18.Gifted.19.Mainstream20.BF is...21.Boom Boom Back (BANVOX EDIT)22.Secret Garden (BANVOX EDIT)23.Milli-Billi (BANVOX EDIT)24.GRIT25.Blissful26.Guilty27.Salvia28.夢中29.Glorious (BANVOX EDIT)30.空 (BANVOX BRASS EDIT)
その他、「BE:ST」に収録される様々なコンテンツのダイジェスト映像がBE:FIRST公式YouTubeで公開中だ。