仕事でキャリアアップすると、指導する側にまわることが多くなると思います。時には厳しい指導をしなくてはいけないこともあるでしょう。すると、妬みや嫌味を言ってくる社員も現れるようです。そんなときに意外な人物に救われることもあるようで……？

今回は、女上司だからといって見下されたときに後輩が撃退してくれた話をご紹介いたします。

後輩が救ってくれた

「女上司だからといって見下してくる後輩がいます。指示をしても無視をしたり、おばさん扱いしたりと、その言動は日に日に悪化するばかり。

そんなとき、新人の女の子が『そんなこと言わないでください！』『先輩が教えてくれるのは、いつも的確だし勉強になるんです』『私のことをすごく見ていてくれるし……』『ミスをしたときも一緒に解決してくれました！』と私のことを守ってくれたんです。普段は上司だから厳しいことを言う場面が多いけど、ちゃんと伝わってるんだな、と思って感動しましたね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 愛情を持って指導していれば、その気持ちは伝わるということですよね。尊敬する上司が悪く言われているのが、我慢できなかったのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。